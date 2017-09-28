также в разделеПолитика
Вилкул: Когда подонки получают власть, деньги и безнаказанность, появляются Викторы Лозинские и Юрии Березы 167
Гриневич о заявлении Госдумы: Мы не можем ориентироваться на агрессора 40
Сытник: Без специального суда антикоррупционная реформа обречена на провал 34
Песков: Договор о дружбе между Украиной и РФ еще действует 65
Госдума РФ обвинила Украину в «этноциде русского народа» 190
Закон об образовании опубликован в официальной прессе 73
Климкин ждет от Венгрии конструктива в языковом вопросе 42
ЕС призывает как можно скорее передать на экспертизу закон об образовании 53
У Порошенко назвали истерической реакцию Венгрии на закон об образовании 65
Волкер не видит разницы между оккупацией Крыма и Донбасса 48
Елисеев: Введение миротворцев не противоречит предоставлению оружия 31
Министры США поддерживают предоставление Украине летального оружия 35
Волкер: Предложение РФ по миротворцам на Донбассе неприемлемо 79
МИД РФ о поставках американского оружия: В Украине «ничего такого не происходит» 46
Гриневич обсудит закон об образовании с венгерской стороной 19 октября 43
Канада не готова к переговорам о безвизе с Украиной 61
Венгрия решила блокировать любое сближение Украины с ЕС 233
Рабинович пояснил, за что Медведчук может подать на него в суд 265

Тенденция взрывов на военных складах содержит угрозу для национальной безопасности, заявил Президент Петр Порошенко на военном кабинете.

Глава государства обратился к руководителям генеральной прокуратуры, СБУ, Национальной полиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

«Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит, будем привлекать к ответственности тех, кто будет по другим версиям», - подчеркнул Президент.

Порошенко напомнил, что приказал усилить оборону и охрану стратегических объектов силами Вооруженных сил. «Мы продолжать мириться с этими событиями не можем», - подчеркнул Президент.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги