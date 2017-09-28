Тенденция взрывов на военных складах содержит угрозу для национальной безопасности, заявил Президент Петр Порошенко на военном кабинете.

Глава государства обратился к руководителям генеральной прокуратуры, СБУ, Национальной полиции с требованием найти и привлечь к ответственности виновных в трагедии в Калиновке.

«Мы должны научиться защищать наши стратегические объекты от диверсионных групп. Есть другие версии? Значит, будем привлекать к ответственности тех, кто будет по другим версиям», - подчеркнул Президент.

Порошенко напомнил, что приказал усилить оборону и охрану стратегических объектов силами Вооруженных сил. «Мы продолжать мириться с этими событиями не можем», - подчеркнул Президент.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.