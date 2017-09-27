Ответственность за катастрофу в Калиновке должен понести глава Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко и его заместитель, отвечающий за сохранность военных складов.

Такое мнение в Facebook высказал народный депутат, член коллегии МВД Антон Геращенко.

«Тысячи тонн боеприпасов, которые за насколько часов превратились в груду осколков, могли быть использованы для обучения и повышения боеспособности нашей армии.

Они могли быть обрушены на голову врага и использованы для защиты нашей страны от агрессора. Теперь этот стратегический склад, вслед за балаклейским и сватовским военными складами, превратился в ничто из-за тотальной безнаказанности высшего военного руководства Вооруженных сил Украины за предыдущие катастрофы», - написал он.

Геращенко считает, что «место Муженко должен занять молодой и ответственный офицер Вооруженных сил, который должен возглавить процесс настоящей, а не фейковой реформы нашей армии и флота».

«Выступаю с предложением к Комитету по вопросам национальной безопасности и обороны на ближайшем заседании рассмотреть вопрос об обращении к Верховному главнокомандующему Президенту Украины Петру Порошенко с предложением отправить в отставку главу Генштаба Виктора Муженко и его заместителя, отвечающего за сохранность и безопасность военных складов», - заявил нардеп.

Также Геращенко предложил заслушать с участием СМИ отчет об использовании 300 миллионов гривен, выделенных Верховной Радой в бюджете-2017 Генштабу на обеспечение безопасности и сохранности военных складов.

«Судя по всему, эти деньги, как обычно, ушли как вода в песок», - считает Геращенко.

«Если Верховный главнокомандующий продолжит делать вид, что ничего не происходит после взрывов складов в Сватово, Балаклее и Калиновке, и не делать кадровых выводов на самом верху, то это – преступно по отношению к безопасности нашей страны», - резюмировал он.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство. Из-за пожара по измененному маршруту курсируют47 пассажирских поездов.

По состоянию на 6:00 27 сентября из города Калиновка и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.