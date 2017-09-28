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На военном складе в Калиновке находилось 83 тысячи тонн боеприпасов. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак на военном кабинете, созванном Президентом Петром Порошенко, сообщает пресс-служба Главы государства.

«Этот арсенал потенциально мог принять 140 тыс. тонн. Там находилось 83 тыс. тонн», - сказал Полторак.

По его словам, 68 тонн – это были боеприпасы, готовые к применению, остальное –  компоненты к боеприпасам и металлолом.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов. По состоянию на 20:00 27 сентября взрывы прекратились.

Из Калиновки и населенных пунктов в 10-километровой зоне были эвакуированы 29 666 человек. В результате взрывов  травмированы 2 человека.

Военная прокуратура Центрального региона квалифицировала взрывы в Калиновке как диверсию.
ForUm

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