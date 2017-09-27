По состоянию на 01:14 27 сентября для ликвидации последствий пожара на складах боеприпасов возле Калиновки Винницкой области привлечено 1255 человек и 47 единиц техники, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации всего привлечено 1255 человек и 47 единиц техники, в том числе от ГосЧС – 155 человек личного состава и 39 единиц техники, Национальной полиции – 70 человек личного состава и Национальной гвардии Украины 1000 человек личного состава, Министерства обороны Украины – 30 человек личного состава и 5 единиц техники, в том числе 2 пожарных танка, ПАО «Укрзализныця» – 3 пожарных поезда», – говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работает мобильно-оперативная группа под руководством и.о. председателя ГосЧС Руслана Белошицкого.

Как ранее сообщал ForUm, 26 сентября около 22:00 возле города Калиновка Винницкой области на 48-м арсенале Вооруженных сил Украины произошел пожар с дальнейшей детонацией боеприпасов.

Полицейские и бойцы Национальной гвардии перекрыли въезды в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и сел Павловка и Сальник.

По данным Винницкого горсовета, территория Винницы не попадает в зону поражения боеприпасов имеющихся на горящем складе.

Из-за пожара 14 поездов курсируют по измененному маршруту.

В радиусе 50 км от зоны возгорания закрыто воздушное пространство.