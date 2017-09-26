Украина может получить одновременно как одобрение Совбезом ООН заявки на размещение миротворцев в зоне боевых действий на востоке, так и американское оборонительное вооружение

Об этом заявил заместитель главы Администрации Президента Константин Елисеев в эфире Эспрессо.TV.

«Я бы не стал связывать предоставление оборонительного оружия с миротворческой операцией. Это все инструменты, которые должны принести ключевое, - это мир. Это то, к чему стремится Президент», - подчеркнул он.

По его словам, нельзя говорить о том, что что-то будет, а чего не будет. «Мы стараемся использовать все возможности, которые на сегодня есть, чтобы политико-дипломатическим путем урегулировать ситуацию на Донбассе», - отметил Елисеев.

Он также рассказал о том, что в команде Президента пока нет плана «Б» на случай отказа ООН от размещения миротворцев на Донбассе. Чиновник считает, что миссия обязательно будет действовать в зоне конфликта на приемлемых для Украины условиях, поскольку во время закрытой части «переломных» переговоров Петра Порошенко с Дональдом Трампом стороны пришли к согласию относительно всех особенностей работы миссии.

«Были обсуждены определенные параметры (работы миротворцев. - Ред.), даже временные рамки. Результаты этих переговоров были позитивными для украинской стороны», - сообщил Елисеев.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».