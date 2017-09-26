Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что заложенный в проекте государственного бюджета на 2018 год курс доллара на уровне 29,3 гривен является технической цифрой и на самом деле вряд ли произойдет такое падение национальной валюты.

Об этом он сказал в эксклюзивном интервью Укринформу.

«Это (курс доллара в 29,3 гривень - ред.) чисто техническая цифра, такие расчеты нам предоставил Национальный банк Украины. Но я пока не вижу объективных оснований, чтобы к концу следующего года доллар так вырос», - отметил глава правительства.

В то же время Гройсман подчеркнул, что курс валют зависит от темпов реформ и экономического роста.

По его словам, если парламент примет «десяток-полтора необходимых законов», это позволит ускорить развитие экономики и обеспечить стабильность.

«Поэтому говорить о том, что доллар будет по 30 гривен, сейчас нет оснований», - подчеркнул Гройсман.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2018 год заложен курс гривни на конец следующего года на уровне 30,1 грн/долл.