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Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что сейчас надо воспользоваться возможностью деоккупации Донбасса. Об этом он заявил в интервью «Голосу Америки»

«Мой подход заключается в том, что нет разницы между оккупацией Крыма и оккупацией Донбасса. Это – российское вторжение и российская оккупация. Единственная разница в том, что россияне признают, что они аннексировали Крым. В конце концов, это вопрос принципа, в реальности же это то же самое», - сказал он.

«Если мы сможем достичь прогресса в одной сфере - на Донбассе - давайте это сделаем», - добавил он.

По его словам, это не означает, что США легитимизируют действия России в Крыму и аннексию полуострова.

 
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