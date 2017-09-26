Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что предложение страны-агрессора РФ о введении миротворцев неприемлемо и разделит Украину. Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

«Когда мы говорим собственно о присутствии миротворцев (в Донбассе. - Ред.) то, что предложила Россия в ООН, является очень узкой концепцией, и касается только присутствия на линии прекращения огня. Это на самом деле еще больше разделит страну. Это неприемлемо для любого, так территорию (Украины. - Ред.) не восстановит», - подчеркнул Волкер.

По его словам, если получится установить миротворческие силы и расширить эту концепцию, чтобы охватить всю спорную территорию, предусмотреть сдерживания тяжелого оружия, установить контроль за украинско-российской границей со стороны Украины, то это может быть многообещающей инициативой.

«Оба правительства сейчас рассматривают концепцию, чтобы превратить ее в такую, которая будет правда значимой и полезной», - добавил он, сообщает LIGA.net.

Волкер считает, что сейчас многое сводится к решению России. «Если они захотят сделать еще одну Абхазию (из оккупированного Донбасса. - Ред.), то они могут это сделать, однако для России - это будет очень затратное предложение», - сказал он.

Волкер добавил, что ранее РФ хотела влиять на правительство в Киеве. «Она (Россия. - Ред.) хотела иметь пророссийское правительство, осуществив вторжение и оккупацию части Украины. Сейчас Украина является более объединенной, более национальной, более антироссийской, более прозападной, чем раньше», - сказал Волкер.

Спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины подчеркнул, что РФ несет большие финансовые затраты, связанные с содержанием оккупированного Донбасса.

«Поэтому это открывает путь к тому, что Россия, возможно, попробует как-то изменить тактику», - добавил Волкер.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».