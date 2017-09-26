Все убийства инкассаторов в Харькове, произошедшие за последние 11 лет, связаны между собой.
Об этом сказал на пресс-конференции новый начальник Главного управления Нацполиции Харьковской области генерал Олег Бех, сообщает Укринформ.
«Сегодня я уже изучил материалы этого дела. Одиннадцать лет и 17 погибших – все эти преступления связаны между собой. За это время преступник завладел четырьмя автоматами Калашникова и четырьмя пистолетами Макарова. Именно такое оружие использовалось при совершении этих преступлений», - отметил Бех.
По его словам, на сегодня имеются – «достоверные или нет» - приметы убийцы: «Его ДНК совпало по ряду преступлений, это одно и то же лицо».
«Следствие продолжает свою работу. Я беру это под личный контроль», - добавил Бех.
Напомним, с 2001 года в Харькове произошло семь нападений на инкассаторские автомобили, в том числе, с деньгами или ценными бумагами «Правэксбанка», «Ощадбанка», банка «Аваль», ломбарда, «Укрпочты», где похищено сразу 2 млн грн. Никто не задержан.
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