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Львовянке, которая приготовила и продавала на одном из местных рынков рыбу горячего копчения, употребление которой повлекло массовое пищевое отравление, сообщено о подозрении. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

Установлено, что женщина, зная, что нарушенные правила и нормы могут привести к тяжелым последствиям, все же размораживала скумбрию и с помощью специального оборудования в помещении собственного гаража осуществляла горячее копчение рыбы. Изготовленный с нарушениями санитарно-эпидемиологических правил товар без документов о качестве, продавец сбывала на львовском рынке.

Употребление недоброкачественной рыбной продукции привело к острому кишечному инфекционному заболеванию и госпитализации в медучреждения более 50 человек, среди которых дети.

Во время следственных действий, товар изъят, а образцы направлены на экспертизу для проведения лабораторных исследований.

Досудебное расследование продолжается.

Подозреваемой грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, во Львове количество госпитализированных в результате отравления копченой рыбой увеличилось до 52  человек.

Все пострадавшие употребляли в пищу рыбу горячего копчения, которую приобрели 21 сентября в одном из торговых киосков на рынке «Привокзальный». 
ForUm

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