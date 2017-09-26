Украина предложит проект резолюции Совета безопасности ООН по миротворческой миссии на Донбассе после согласовании позиции с иностранными партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире «Свободы слова» на ICTV.



«Относительно российской резолюции ничего не началось, кроме очень формальных консультаций, и то один раунд – чтобы просто среагировать. Мы на этот крючок мы не попадемся. Сначала – общая позиция с «большой семеркой», с ЕС, Китай тоже важен... Только потом мы пойдем с нашей резолюцией», - приводит слова министра УНИАН.

«Но это будет общая, а не только наша резолюция», - добавил Климкин.

Он уточнил, что украинская сторона имеет проект резолюции, и он согласован с друзьями Украины. «Мы ее внесем именно в тот момент, когда у нас будет общая позиция не только с нашими друзьями, но и со всеми основными игроками. И когда Россия не сможет на 100% начать игру, как всегда она делает, по созданию условий для ослабления мандата миссии», - пояснил дипломат.

Глава МИД отметил, что первая резолюция, которую утвердит СБ ООН, будет технической. «После этой резолюции или параллельно с ней... будет миссия, которую генеральный секретарь ООН направит, чтобы понять, какие средства и силы и во временных рамках, и относительно организации процесса реально нужны», - рассказал министр.

Он напомнил, что Украина свои предложения подала еще в начале 2015 года. «В чем заключается трюк сейчас. Если бы мы внесли любой проект резолюции, даже самый лучший, подчеркну: даже не относительно мандата, а технической. Россия начала бы сразу играть сама или за счет своих друзей, пытаясь их как-то сблизить», - сказал Климкин. При этом он добавил, что таким образом РФ пыталась выдвигать свои условия введения миротворческой миссии, которые неприемлемы для Украины.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».