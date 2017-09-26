Сборная Украины завоевала первую в своей истории золотую медаль на «Играх непокоренных», которые проходят в Торонто.
Медаль сборной принес Олег Зимников, завоевав победу в беге на 1500 метров.
«Первое золото! Олег Зимников одержал победу в беге. Перед началом Игр Олег сказал, что уверен, что Украина имеет все шансы на победу на #InvictusGames. Так и есть», - отмечается в сообщении.
Напомним, первую медаль на «Играх непокоренных» завоевал Сергей Торчинский, заняв третье место в толкании ядра.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время