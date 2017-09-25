Апелляционный суд Львовской области оставил без удовлетворения апелляцию защитников Александра Бурцева, которому за участие в «прорыве» границы Михаилом Саакашвили определена мера пресечения в виде двухмесячного пребывания под стражей без права залога.

Приговор вынес председатель судейской коллегии Зиновий Макойда, сообщает Укринформ.

«Признать постановления Галицкого районного суда Львова о взятии Бурцева под стражу без права залога обоснованными. Просьба защиты изменить меру пресечения на личное обязательство не подлежит удовлетворению», - отметил Макойда.

Во время оглашения приговора подсудимый, который болеет сахарным диабетом первой степени, потерял сознание.

О взятии Бурцева на поруки в Апелляционный суд обратились семь народных депутатов и лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили. Он лично присутствовал на заседании суда, однако приговора не дождался.

Напомним, 13 сентября суд арестовал Бурцева на 2 месяца.

Экс-заместитель генпрокурора и соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что начались массовые аресты и репрессии активистов.

В ответ Геращенко опубликовал видео нападения сторонников Саакашавили на пограничников.

10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.