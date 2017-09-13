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Суд арестовал одного из задержанных после прорыва границы на пункте пропуска «Шегини» 10 сентября на 2 месяца.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«За позорное нападение на пограничников, защитников государственной границы Украины, сегодня во Львове одному из нападавших судом избрана мера пресечения – арест на два месяца без права внесения залога», - написал он в Facebook.

При этом Аброськин опубликовал фрагмент поста советника МВД Антона Геращенко, согласно которому арестован Александр Бурцев.

Напомним, ранее экс-заместитель генпрокурора и соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что начались массовые аресты и репрессии активистов.

В ответ Геращенко опубликовал видео нападения сторонников Саакашавили на пограничников.
ForUm

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