Суд арестовал одного из задержанных после прорыва границы на пункте пропуска «Шегини» 10 сентября на 2 месяца.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин.

«За позорное нападение на пограничников, защитников государственной границы Украины, сегодня во Львове одному из нападавших судом избрана мера пресечения – арест на два месяца без права внесения залога», - написал он в Facebook.

При этом Аброськин опубликовал фрагмент поста советника МВД Антона Геращенко, согласно которому арестован Александр Бурцев.

Напомним, ранее экс-заместитель генпрокурора и соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что начались массовые аресты и репрессии активистов.

В ответ Геращенко опубликовал видео нападения сторонников Саакашавили на пограничников.