Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал утверждение об отказе САП подписывать подозрение нардепу Олесю Довгому беспочвенным.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина.

«Действительно, были определенные диспуты по поводу обоснованности и сбора всех доказательств. 8 сентября прокуратура Киева остальные доказательств, по нашему мнению, собрала, и мы направили это подозрение генпрокурору. Поэтому утверждение, что САП отказывалась подписывать подозрение, абсолютно беспочвенны. Сообщение о подозрении народному депутату Украины вручается и сообщается только генпрокурором», - пояснил Холодницкий.

Напомним, 22 сентября генпрокурор подписал сообщение о подозрении нардепу Довгому. СМИ сообщали, что Луценко лично подписал подозрение Довгому, потому что САП якобы отказалась.