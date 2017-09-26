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Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий назвал утверждение об отказе САП подписывать подозрение нардепу Олесю Довгому  беспочвенным.

Об этом он заявил в эфире телеканала 112 Украина. 

«Действительно, были определенные диспуты по поводу обоснованности и сбора всех доказательств. 8 сентября прокуратура Киева остальные доказательств, по нашему мнению, собрала, и мы направили это подозрение генпрокурору. Поэтому утверждение, что САП отказывалась подписывать подозрение, абсолютно беспочвенны. Сообщение о подозрении народному депутату Украины вручается и сообщается только генпрокурором», - пояснил Холодницкий. 

Напомним, 22 сентября генпрокурор подписал сообщение о подозрении нардепу Довгому. СМИ сообщали, что Луценко лично подписал подозрение Довгому, потому что САП якобы отказалась. 

 
ForUm

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