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К гостинице «Леополис» во Львове, где поселился Михаил Саакашвили, собираются пограничники и наряды полиции.

Об этом сообщил экс-заместитель генпрокурора и соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе в Facebook.

Позже он написал, что «уже начались массовые аресты и репрессии активистов, которые выступили в поддержку Саакашвили».

Сакварелидзе попросил львовян собраться у отеля Леополис и «помочь отстоять наши общие права и свободы».

Напомним, 10 сентября экс-глава Одесской ОГА Михаила Саакашвили перешел границу с Польшей на украинской стороне ПП «Шегини».

Его сторонники прорвали оцепление украинских силовиков. Они взяли в плотное кольцо политика, а также депутатов и общественных деятелей, которые его сопровождали, и буквально «внесли» их на территорию Украины.

По данному факту полиция внесла в ЕРДР сведения по признакам преступления по ст.332 «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины».

Вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.
ForUm

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