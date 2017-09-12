Одного из соратников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали за нападение на пограничников. Об этом заявил советник главы МВД Антон Геращенко, комментируя слова Давида Сакварелидзе о задержании активистов.

«Час назад Давид Сакварелидзе заявил, что против соратников провокатора Саакашвили начались массовые репрессии. В частности задержан Александр Бурцев. Как обычно Давид солгал», — написал Геращенко в Facebook.

Он опубликовал видео, отметив, что «Бурцев (с усами, бородой, в черном берете) с особым цинизмом, похваляясь собственной безнаказанностью, бьет и толкает защитников Украины - пограничников, в том числе защищавших Украину в зоне АТО».

Кроме того, Геращенко опубликовал видео, на октором зафиксированы действия другого активиста Андрея Котыченко.

«Просьба к СМИ, разместивших у себя, из лучших побуждений, пост Д. Сакварелидзе о «начале массовых репрессий» в связи с арестом «титушек» Саакашвили, разместить у себя видео с художествами Бурцева и Котыченко. Для объективности так сказать», - резюмировал Геращенко.

Напомним, ранее экс-заместитель генпрокурора и соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе заявил, что начались массовые аресты и репрессии активистов.