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Соломенский районный суд Киева арестовал три компании депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака и автомобиль. Соответствующее решение опубликовано на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Так, согласно данным Единого государственного реестра деклараций, суд арестовал акции «Закрытого недиверсифицированного венчурного корпоративного инвестиционного фонда «Тандем» стоимостью 3041700 гривен, 99% акций компании «Новопечерский должностей» стоимостью 2300000 гривен, а также 100% акций компании» Юридический центр «Правозащитник» стоимостью 2 тыс. гривен, сообщает РБК-Украина.

Кроме того, суд наложил арест на автомобиль Mercedes-Benz ML 350 2012 года выпуска, принадлежащий жене Дарье Масол.

Отметим, что суд отказался арестовать акции компаний «Гауди Девелопмент», «Калбет Хаус», «Висенс Хаус», «Артигас» и «Далее Парк», которыми, по данным следствия, депутат формально руководит через нанятых помощников. А также недвижимость и автомобили, которые принадлежат родителям и брату Крымчака, не были арестованы.

Напомним, 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали Крымчака и его предполагаемого сообщника по подозрению в присвоении земли в столице (ст.191 и ст.209 Уголовного кодекса Украины).

На следующий день ему сообщили о подозрении

16 сентября Соломенский районный суд Киева избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 1,4 млн гривен.

После внесения залога он вышел из следственного изолятора.
ForUm

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