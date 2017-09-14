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Сегодня,14 сентября, депутату Киевского городского совета Сергею Крымчаку, задержанному накануне, детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с руководителем САП сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе НАБУ, депутата подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») , ч.3 и ч.4 ст.358 («Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов»), ч.2 ст.209 ( «Легализация доходов, полученных преступным путем») , ст.366-1 («Декларирование недостоверной информации») Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 млн грн.

Напомним, 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали Крымчака и его предполагаемого сообщника по подозрению в присвоении земли в столице (ст.191 и ст.209 Уголовного кодекса Украины).
ForUm

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