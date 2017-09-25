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Бывший боевик, который был задействован в охране российских военных в «ДНР», воспользовался программой Службы безопасности Украины «Тебя ждут дома».

По данным СБУ, в 2014 году житель Донецкой области присоединился к незаконным вооруженным формированиям. В составе бандгруппировок он охранял военные объекты, в частности «генеральный штаб» боевиков и представителей российского командования.

«Став свидетелем грабежей местного населения, издевательств со стороны российских военных, он решил покинуть ряды боевиков и территорию так называемой «новороссии». Долгое время мужчина, опасаясь уголовной ответственности, скрывался у родственников на подконтрольной украинской власти территории», - говорится в сообщении.

 

 

Узнав от знакомых о программе СБУ «Тебя ждут дома», бывший боевик обратился в правоохранительные органы и сообщил о своем участии в составе ОПГ. Обстоятельства совершенных им правонарушений проверяются в рамках уголовного производства.

Сейчас бывший боевик находится дома со своей семьей и ожидает предусмотрено законодательством Украины освобождения от уголовной ответственности.
ForUm

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