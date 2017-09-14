Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали депутата Киевского городского совета и его предполагаемого сообщника по подозрению в присвоении земли в столице (ст.191 и ст.209 Уголовного кодекса Украины).

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 млн грн.

Так, по мнению детективов Бюро, суть схемы заключалась в том, что чиновник с помощью родственника завладел земельными участками в Шевченковском районе Киева, находящихся в коммунальной собственности. После этого он легализовал полученные преступным путем участки, внеся их в уставный фонд основанного вероятным сообщником общества.

Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют необходимые следственные действия с целью получения дополнительных доказательств, установления других возможных участников коррупционной схемы, а также разоблачения других эпизодов незаконного завладения земельными участками на территории Киева.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

Напомним, ранее СМИ сообщили о задержании депутата Киевсовета Сергея Крымчака.