также в разделеОбщество
НАБУ задержало депутата Киевсовета 23
Госдеп: Миротворцы поспособствуют восстановлению целостности Украины 269
13 сентября. Картина дня 93
Топ-чиновника «Укрзализныци» разоблачили на взятке в $300 тысяч 45
Сумская пенсионерка сдала в полицию сумку боеприпасов из АТО 45
Оборонный бюджет-2018 увеличат на 20 миллиардов 33
Учителя больше не будут заниматься переписью учеников 47
ГПУ проверит все звонки Левочкина с начала Евромайдана 31
Белорусские пограничники заявили о задержании украинца-нелегала 39
Суд арестовал одного из участников прорыва в «Шегинях» 87
Еще 4 предприятия получили право экспорта в ЕС 42
Снайпер и мародер: Женщине-боевику «ДНР» грозит до 15 лет тюрьмы 57
Против Луценко и Матиоса открыли производства за посты в Facebook 117
Россия приписывает Яценюку участие в войне в Приднестровье 52
ЕС увеличит финансирование борьбы с пропагандой РФ в Украине 37
Прорыв ПП «Шегини»: полиция добавила еще одну статью 35
В Украине хотят законсервировать 13 тюрем 48
Минюст: Оснований для экстрадиции Саакашвили пока нет 69

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали депутата Киевского городского совета и его предполагаемого сообщника по подозрению в присвоении земли в столице (ст.191 и ст.209 Уголовного кодекса Украины).

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе НАБУ.

По версии следствия, задержанный в 2010-2011 годах, находясь на должности секретаря Комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений и имея доступ к информации о наличии в столице земельных участков, находящихся в коммунальной собственности, организовал преступную схему завладения тремя из них, общей стоимостью более 3,5 млн грн.

Так, по мнению детективов Бюро, суть схемы заключалась в том, что чиновник с помощью родственника завладел земельными участками в Шевченковском районе Киева, находящихся в коммунальной собственности. После этого он легализовал полученные преступным путем участки, внеся их в уставный фонд основанного вероятным сообщником общества.

Сейчас детективы НАБУ и прокуроры САП осуществляют необходимые следственные действия с целью получения дополнительных доказательств, установления других возможных участников коррупционной схемы, а также разоблачения других эпизодов незаконного завладения земельными участками на территории Киева.

Расследование приведенных фактов детективы НАБУ начали в сентябре 2016 года.

Напомним, ранее СМИ сообщили о задержании депутата Киевсовета Сергея Крымчака
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги