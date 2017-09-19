Депутат Киевского городского совета Сергей Крымчак вышел из следственного изолятора после внесения за него залога в сумме 1,4 млн гривен.

Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил его адвокат Игорь Черезов.

«Все хорошо. Вышел вчера из СИЗО», – отметил он, сообщает «Корреспондент».

Других подробностей Черезов не сообщил.

Напомним, 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали Крымчака и его предполагаемого сообщника по подозрению в присвоении земли в столице (ст.191 и ст.209 Уголовного кодекса Украины).

На следующий день ему сообщили о подозрении.

16сентября Соломенский районный суд Киева избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 1,4 млн гривен.