Депутат Киевского городского совета Сергей Крымчак вышел из следственного изолятора после внесения за него залога в сумме 1,4 млн гривен.
Об этом во вторник, 19 сентября, сообщил его адвокат Игорь Черезов.
«Все хорошо. Вышел вчера из СИЗО», – отметил он, сообщает «Корреспондент».
Других подробностей Черезов не сообщил.
Напомним, 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали Крымчака и его предполагаемого сообщника по подозрению в присвоении земли в столице (ст.191 и ст.209 Уголовного кодекса Украины).
На следующий день ему сообщили о подозрении.
16сентября Соломенский районный суд Киева избрал депутату меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога 1,4 млн гривен.
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