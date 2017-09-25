Министр инфраструктуры Владимир Омелян обратился в суд с иском по вопросам защиты своей чести и достоинства к авиакомпании «Международные авиалинии Украины» (МАУ).

Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в Киеве, передают Українські Новини.

«Я подготовил иск относительно защиты своей чести и достоинства. Он уже подан, и я надеюсь, что будет рассмотрен как можно скорее», - сказал министр.

Он также подчеркнул, что считает манипуляции со стороны авиакомпании «Международные авиалинии Украины» непорядочными и не имеющими никакого отношения к честной конкуренции.

В июле Омелян заявил, что авиакомпания «Международные авиалинии Украины» подала судебные иски к Мининфраструктуры, международному аэропорту «Львов» и лоукост-авиакомпании Ryanair с требованием прекратить противоправную деятельность и возместить 20,05 млн гривен убытков, понесенных МАУ в связи с необходимостью снижения цен на собственные авиарейсы в связи низкими ценами на билеты конкурента.