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Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей депутату Киевского городского совета Сергею Крымчаку (фракция «Единство») с альтернативой залога 1,4 млн гривен.

Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Игорь Черезов.

«Специализированная антикоррупционная прокуратура просила арест с альтернативой залога 25 млн гривен. Суд избрал арест с залогом 1,4 млн», - сообщил он.

По словам адвоката, Крымчака правоохранители уже отвезли в Лукьяновское СИЗО.

Напомним, 13 сентября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП задержали Крымчака и его предполагаемого сообщника по подозрению в присвоении земли в столице (ст.191 и ст.209 Уголовного кодекса Украины).

На следующий день ему сообщили о подозрении
ForUm

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