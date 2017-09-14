Детективы НАБУ задержали депутата Киевсовета Сергея Крымчака.

Об этом сообщает Украинская правда.

По информации издания, в среду, 13 сентября, днем у Крымчака прошли обыски, а вечером он был задержан.

Крымчака подозревают в земельных махинациях.

Во времена мэрства Леонида Черновецкого часть земельного участка на Толбухина, 43а и 43б разделили на три участка и передали членам семьи действующего депутата Киевсовета от партии «Единство» - Сергея Крымчака.