Введение в Донбасс миротворческих сил ООН позволит обеспечить условия для проведения в ОРДЛО местных выборов. Об этом в интервью ZN.UA заявил спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, проведение выборов невозможно, пока Украина не получит необходимого доступа к территории.

«Это одна из причин торможения минского процесса: с одной стороны, существует договоренность провести выборы, с другой — при нынешних условиях их проведение нереально. Если будет найден приемлемый путь привлечения международных миротворческих сил, тогда появится инструмент безопасности, средство физического контроля территории. При таких условиях, при условиях эффективного международного мониторинга, организация местных выборов возможна», - указал дипломат.

По словам спецпредставителя, для проведения выборов необходимо решить ряд вопросов, связанных с организацией избирательного процесса: четко определить, кто имеет право проголосовать, как вернуть внутренне перемещенных лиц и дать им возможность участвовать в выборах.

«И, наверное, это должно быть нечто большее, чем одни выборы, чем просто одномоментное голосование, это должна быть серия выборов», - допустил Волкер.

По мнению дипломата, помощь миротворцев в обеспечении безопасности позволит рассчитывать на то, что российские войска уйдут с Донбасса.

«Следовательно, появятся пространство и время для осуществления необходимых политических шагов. А это, в свою очередь, позволит добраться до конца минских соглашений», - подчеркнул он.

Напомним, 20 сентября Президент Украины Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».