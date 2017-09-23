В Украине объявлен высший уровень пожарной опасности, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По данным Укргидрометцентра, до 25 сентября на востоке Украины сохранится чрезвычайная пожарная опасность 5 класса. И такой неутешительный прогноз не только повлечет неудобства для граждан, но и создает предпосылки для резкого увеличения количества возгораний на территории Украины.

Спасатели отмечают, что причинами масштабных пожаров в природных экосистемах зачастую стают последствия человеческой легкомысленности. «Именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, особенно во время объявления пожароопасного периода, выбрасывая окурки на обочины дорог, оставляя мусор в лесах или сжигая его на приусадебных участках. Такие поступки крайне опасны, ведь под действием открытых солнечных лучей даже оставленная стеклянная бутылка может вызвать возгорание сухой травы или лесной подстилки, не говоря уже о выброшенной спичке или окурке. И этого будет достаточно для того, чтобы спровоцировать масштабный лесной пожар», – говорится в сообщении.