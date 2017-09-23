Вчера, 22 сентября, в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) из-за срабатывания систем защиты линий электропередач произошло обесточивание 131 населенного пункта в восьми областях, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Так, в Донецкой области обесточены 30 населенных пунктов, Киевской - 30, Полтавской - 20, Винницкой - 14, Одесской - 14, Запорожской - 13, Черкасской - 8, Днепропетровской - 2.
К восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.
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