В Кремле заявили о неприемлемости резолюции по миссии ООН на Донбассе где Россия будет названа страной-агрессором. Об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«При позиции относительно того, что дескать Россия является агрессором место для маневра вряд ли остается. Ибо эта позиция противоречит реальному положению дел», - сказал Песков, отвечая на вопрос возможен ли компромисс по миссии ООН на Донбассе, когда Украина будет требовать включить в мандат миссии формулировку о «принуждении к миру», что таким образом подтвердит роль России как агрессора.

Песков очередной раз заявил, что «Россия не является участником конфликта», а является «гарантом» выполнения Минских соглашений. Отвечая на вопрос, изучили ли в Кремле предложение Киева по миссии ООН, он сказал, что работают дипломаты и этот вопрос нужно адресовать в МИД России, сообщает УНИАН.

«Россия и президент Путин неоднократно демонстрировали свое желание сделать все возможное для выхода на компромисс, но любые компромиссы имеют определенную степень разумности и допустимости», - сказал он.

Отвечая на вопрос, будет ли Россией наложено вето в Совбезе ООН на резолюции, где Россия указывается страной-агрессором и где будет предусмотрено в мандате миссии принуждение к миру, Песков сказал: «Ведется обсуждение. Дипломаты будут работать. Что касается неприемлемости формулировок относительно России – агрессора я уже сказал».

Напомним, 20 сентября Президент Петр Порошенко призвал Совет безопасности ООН разместить миротворческую миссию на Донбассе.

Ранее Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.