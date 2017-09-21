также в разделеОбщество
ГПУ обвиняет НАБУ в незаконной слежке и прослушке чиновников 12
Российскую авиакомпанию оштрафовали за полеты в Крым 22
На Донетчине в заброшенном доме нашли склад с российским оружием 17
ГПУ вернула Пашинскому пистолет 17
В Европарламенте обеспокоены незаконченностью украинских реформ 19
WSJ: Манафорт предлагал Дерипаске консультации по выборам в США 16
Сегодня православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы 60
Возле КПВВ «Майорск» боевики открыли огонь в сторону мирных жителей 25
Россиянам предложили оформлять американские визы в Киеве 80
Вице-мэр Одессы подала в отставку после пожара в детском лагере 48
Пять стран подписали меморандум по расследованию катастрофы MH17 252
20 сентября. Картина дня 36
Экс-беркутовца, пытавшегося сбежать из Киева, отпустили под домашний арест 55
Пожар в «Виктории»: прокуратура проверит чиновников мэрии Одессы 42
Грицак: На Донбассе бесчинствуют более 36 тысяч террористов и российских солдат 36
ГПУ расследует 600 случаев пыток на Донбассе 31
В махинациях при строительстве львовского ТРЦ Виктория гарденс подозреваются сын судьи Админсуда Львова 107
«Кадорр Групп» был замечен в подвозе активистов-спорстменов для штурма Одесской мэрии 115

Так, по состоянию на 1 августа 2017 года (без учета оккупированных территорий АР Крым и г. Севастополь) численность наличного населения Украины составило 42 млн 456 тыс. человек, сообщает Государственная служба статистики. 

Так, в течение января-июля 2017 года численность населения уменьшилась на 128,5 тыс. человек.

Отмечается, что остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 61 живорожденный, сообщает 112 Украина.

Согласно данный Госстата, по состоянию на 1 июля население Украины составляло 42 млн 467 тыс. человек. Таким образом, за месяц численность населения сократилось на 11 тысяч. 

Напомним, численность населения Украины по состоянию на 1 июня 2017 года составила 42 млн 482 тыс. человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги