Так, по состоянию на 1 августа 2017 года (без учета оккупированных территорий АР Крым и г. Севастополь) численность наличного населения Украины составило 42 млн 456 тыс. человек, сообщает Государственная служба статистики.

Так, в течение января-июля 2017 года численность населения уменьшилась на 128,5 тыс. человек.

Отмечается, что остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 61 живорожденный, сообщает 112 Украина.

Согласно данный Госстата, по состоянию на 1 июля население Украины составляло 42 млн 467 тыс. человек. Таким образом, за месяц численность населения сократилось на 11 тысяч.

Напомним, численность населения Украины по состоянию на 1 июня 2017 года составила 42 млн 482 тыс. человек.