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Решением хозяйственного суда Киевской области от 20 сентября удовлетворен иск прокуратуры Автономной Республики Крым о взыскании с российской авиакомпании, которая осуществляет ежедневные полеты на временно оккупированную территорию Крыма, более 10 млн грн, сообщает пресс-служба прокуратуры АРК.

Отмечается, что авиакомпания-нарушитель не платила деньги за полученные аэронавигационных услуг в международном воздушном пространстве над Черным морем в пределах Симферопольского района полетной информации.

В прокуратуре подчеркнули, что в порядке взаимной международно-правовой помощи к рассмотрению дела привлечены судебные органы Российской Федерации.

Так, арбитражным судом города Москвы выполнено поручение украинского суда и ответчику вручена копия определения о начале судебного процесса и исковое заявление прокурора.

«Надлежащее уведомление авиакомпании-нарушителя о требованиях прокуратуры автономии предоставляет украинской стороне возможность запуска механизма взыскания указанных средств с должника на территории Российской Федерации», - прокомментировал глава прокуратуры Гюндуз Мамедов.

По его словам, судами впервые вынесено решение по основанной ранее прокуратурой Автономной Республики Крым процедуре привлечения авиакомпаний к ответственности за полеты над Крымом, которые осуществлялись в нарушение Конвенции о международной гражданской авиации 1944 г. и Многостороннего соглашения об уплате маршрутных сборов 1981 года.
ForUm

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