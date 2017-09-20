Кабинет Министров Украины разрешил внеплановые проверки дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, домов для престарелых людей с целью контроля за пожарной и техногенной безопасностью. Об этом сообщает 112 Украина.

«Я хотел бы этим решением разрешить внеплановые проверки ГосЧС, я предлагаю еще дать протокольное поручение, чтобы мы разработали механизм остановки объектов, которые не выполняют предписания, и вынести это решение на комиссионный уровень на региональный штаб по техногенным ситуациям. У нас есть случаи, когда в течение полугода, года, предписания ГосЧС не выполняются», - сказал вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

По его словам, аналогичная ситуация сложилась и в детском лагере «Виктория», где произошел пожар. В данном случае предписание было выписано в июне, а должно было быть выполненным до 23 сентября. Зубко подчеркнул, что ничего не было выполнено.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил руководителям областей проверить все общественные объекты, прежде всего места пребывания детей и пожилых людей, на предмет соблюдения правил безопасности.

Решение продиктовано необходимостью недопущения в будущем ситуации, которая произошла в Одессе.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Следователи прокуратуры Одесской области начали расследование по факту служебной халатности, приведшей к гибели детей в лагере «Виктория».

В порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря Петрос Саркисян. 18 сентября суд арестовал его без права внесения залога.

Также арестована без права внесения залога подозреваемая в нарушении правил пожарной безопасности воспитательница лагеря.