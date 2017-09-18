также в разделеОбщество
Синоптик успокоила: Ураган из Румынии не коснется Украины 9
СМИ: Кипр заработал миллиарды на продаже паспортов ЕС украинцам и россиянам 15
Расмуссен посетил зону АТО 12
ЮНЕСКО: Оккупанты в Крыму разрушают скалу под «Ласточкиным гнездом» 44
В одесском аэропорту началась хасидская программа 27
Разрушительный ураган из Румынии движется к Украине 58
Еще один российский актер внесен в списки «Миротворца» 66
В Институт сердца впервые за 10 лет пациентку доставили вертолетом 19
Пожар в Одессе: Прокуратура начала расследовать халатность чиновников 90
«Не нужно пиариться на нашем горе»: родители покинули совещание у губернатора, разругавшись с общественниками 162
Мэр Одессы Труханов встретился с родителями детей, отдыхавших в лагере «Виктория» 62
МВД призвало политиков не спекулировать на трагедии в Одессе 39
Луценко объяснил, почему дело заказчиков убийства Гонгадзе не продвигается 117
В ОРДЛО заявили, что без их согласия миротворцев на Донбассе не будет 82
Ситуация в зоне АТО обостряется: боевики применили минометы 25
Полиция собирается открыть дело по факту драки под горсоветом Одессы 74
В зоне АТО упал российский беспилотник 37
Пожар в Одессе: Объявлено подозрение двум должностным лицам лагеря 66

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил создать следственную группу, которая должна установить все обстоятельства пожара в детском лагере в Одессе.

Об этом он написал в Facebook.

«Я вчера дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову и председателю Национальной полиции Сергею Князеву сформировать группу из лучших следователей, которые должны выехать немедленно на место, установить все обстоятельства этой трагедии и выявить всех, чьи действия или бездействие к ней привели», - отметил премьер.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.  

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря.  

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по фактам халатности должностных лиц районного отдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

14
Теги