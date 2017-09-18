Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил создать следственную группу, которая должна установить все обстоятельства пожара в детском лагере в Одессе.

Об этом он написал в Facebook.

«Я вчера дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову и председателю Национальной полиции Сергею Князеву сформировать группу из лучших следователей, которые должны выехать немедленно на место, установить все обстоятельства этой трагедии и выявить всех, чьи действия или бездействие к ней привели», - отметил премьер.

Как сообщал ForUm, в ночь на 16 сентября в детском лагере «Виктория» в Одессе сгорела двухэтажная деревянная постройка, в результате погибли трое детей.

В МВД заявили, что новейшая звуко-световая противопожарная сигнализация, установленная в муниципальном детском лагере «Виктория» в прошлом году во время дорогостоящего ремонта, на момент пожара была отключена.

Открыто уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 270 УК (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).

Также в порядке ст. 208 УПК Украины задержан директор детского лагеря.

Прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по фактам халатности должностных лиц районного отдела Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и органов местного самоуправления (ч. 2 ст. 367 УК Украины).