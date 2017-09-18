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Тропический шторм «Мария», образовавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана и движется на острова Карибского бассейна, ранее пострадавшие от урагана «Ирма». Об этом сообщает DW.

К вечеру воскресенья, 17 сентября, «Мария» находилась в 225 километрах к северу-востоку от Барбадоса. Скорость ветра в нем достигает 130 километров в час, и он постоянно усиливается.

Правительство Пуэрто-Рико уже начало подготовку к удару стихии. По прогнозам синоптиков, ураган может достигнуть побережья во вторник, 19 сентября.

По некоторым данным, «Мария» идет схожим маршрутом с устроившим колоссальные разрушения на Карибских островах и во Флориде ураганом «Ирма», однако определить точное направление не представляется возможным. К моменту, когда «Мария» достигнет Пуэрто-Рико, мощность урагана может достичь третьей из пяти возможных категорий.

Ураган «Ирма» - самый мощный ураган, зарегистрированный когда-либо в Атлантическом океане – в начале сентября нанес разрушительный удар по части территории США и островам Карибского бассейна.

Острова Барбуда и французская часть острова Сен-Мартен, по словам властей, превратились в груду развалин. На Барбуде разрушено 95 процентов объектов построек. Примерно такая же ситуация – во французской части Сен-Мартена. Только на этих двух островах погибли, по данным МВД Франции, восемь человек.

Во Флориде более 6 миллионов жителей вынуждены были покинуть свои дома, около 114 тысяч были размещены в центрах эвакуации. Почти четыре миллиона человек остались без электричества.
ForUm

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