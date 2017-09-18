Возле железнодорожной станции Коржи Барышевского района Киевской области в воскресенье вечером во время движения пассажирского поезда №64 (Киев - Харьков) произошло возгорание локомотива.



По данным ГосЧС, сообщение о происшествии поступило 17 сентября в 23:36.

На место происшествия прибыли спасатели 24-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Барышевка, 25-й Государственной пожарно-спасательной части г. Березань и пожарный поезд. Как стало известно, локомотив был полностью охвачен огнем. Его отцепили от вагонов и перетянули на запасные пути.

Пожар локализован в 00:58 и ликвидирован в 1:03. Локомотив полностью уничтожен огнем. К тушению привлекались 8 человек личного состава и 2 единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.