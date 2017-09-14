Российская Федерация не должна участвовать в миротворческой миссии Организации Объединенных Наций на Донбассе, так как является стороной конфликта. Об этом заместитель главы Администрации президента Украины Константин Елисеев заявил Reuters во время пребывания в Берлине.

Елисеев, который является советником Президента Украины Петра Порошенко по иностранным вопросам, сказал, что слова президента РФ Владимира Путина о том, что развертывание миротворцев возможно не только на линии столкновения, были хорошим сигналом, но «дьявол кроется в деталях», сообщает УНИАН.

«По моему мнению, как только мы разместим миротворцев ООН, мы сможем говорить о положительном достижении в плане политического урегулирования ситуации на Донбассе», - сказал Елисеев.

«Россия, которая является стороной конфликта, не должна участвовать в будущей миротворческой операции ООН», - подчеркнул заместитель главы АП.

По мнению Елисеева, «эта миротворческая операция ООН должна быть размещена вдоль всей оккупированной территории Донбасса, включая неконтролируемую часть украинско-российской границы».

Как сообщал ForUm, Россия направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе.

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

11 сентября президент РФ Владимир Путин в разговоре с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель высказал готовность дополнить проект резолюции Совета безопасности о размещении миротворцев во всех местах поездок наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе.

РФ предлагает создать вооруженную стрелковым оружием миссию ООН для защиты наблюдателей ОБСЕ на востоке Украины на первоначальный период в шесть месяцев после отвода войск и военной техники от линии соприкосновения.

Порошенко намерен представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.