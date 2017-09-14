Сегодня на пленарном заседании Киевского городского совета депутаты предоставили земельный участок Музею Революции Достоинства ориентировочной площадью 1,22 га, сообщает пресс-служба Киевсовета.

Данная территория находится на аллее Героев Небесной Сотни (Институтская), 3, в Печерском районе столицы. На соответствующем земельном участке предполагается строительство, эксплуатация и обслуживание мемориально-музейного комплекса. Территория находится в коммунальной собственности Киева.

«Мы должны помнить защитников нашей страны. Три года назад за нашу независимость и демократию люди заплатили ценой собственной жизни. Поэтому мы обязательно должны создать Музей Революции Достоинства, таким образом отдавая дань памяти героев. Земельный участок на Аллее Героев Небесной Сотни, 3 соответствует всем требованиям, градостроительной логике и исторической обусловленности», - отметил заместитель городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопов.

Напомним, 4 марта Президент Петр Порошенко подписал закон, которым предоставляется разрешение на выделение земельного участка для создания Национального мемориального комплекса Героев Небесной Сотни - Музея Революции Достоинства.

Проект Мемориала Героев Небесной сотни и Музея Революции Достоинства должен быть утвержден до 21 ноября.