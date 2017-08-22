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Украина представит инициативу по введению миротворцев ООН на оккупированные территории Донбасса на сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая состоится в Нью-Йорке осенью. Об этом заявил Президент Петр Порошенко во время рабочей поездки в Луганскую область, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

«Вопрос миротворческой миссии ООН и вооруженной миссии ОБСЕ, я буду с вами откровенен, продвигается довольно трудно. Все упирается в категорическое нежелание Российской Федерации установить мир на Донбассе. Более того – категорическое нежелание оставить Украину в покое. Но я уверен, вода камень точит. Поэтому идею миротворцев я собираюсь в следующем месяце представить в Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН», - сказал Порошенко.

Он напомнил, что страна-агрессор является постоянным членом Совбеза ООН и, к сожалению, обладает правом вето. «Но это не значит, что мы не должны стремиться к такому решению. Тем более, что это было бы справедливо, ведь Украина остается одним из крупнейших контрибуторов миротворческой деятельности ООН. Такое решение покажет, еще раз продемонстрирует «кто есть кто», особенно если Россия захочет воспользоваться правом вето», - добавил Президент, напомнив вето со стороны России инициативы  создать международный трибунал по малайзийскому лайнеру МН17.

Президент также отметил, что 24 июля во время предыдущих телефонных переговоров лидеров государств в нормандском формате Украинская сторона подчеркивала необходимость введения на Донбасс миротворческой миссии ООН. «Это была гарантия того, что на Донбассе прекратят стрелять, гарантия того, что Россия прекратит поставлять боевиков и выведет свои регулярные подразделения», - подчеркнул Глава государства.

 
ForUm

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