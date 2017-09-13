Экс-министру юстиции Александру Лавриновичу во время допроса в Генпрокуратуре сегодня вручили ходатайство об аресте, которое будет рассмотрено в Печерском суде Киева. Об этом Лавринович сказал журналистам после допроса.

«Мне вручили копию ходатайства о моем аресте. Это означает, что завтра в Печерском райсуде Киева будет это ходатайство, суд рассмотрит, когда, в какой день будет этот вопрос поставлен на рассмотрение, и в суде будет рассматриваться доказательность того, что следователи и прокуроры хотят доказать», - заявил он, сообщает 112 Украина.

По словам экс-министра, дата рассмотрения ходатайства станет известна завтра. «Но другой меры пресечения чем арест по этой статье не предусмотрено», - уточнил он.

Лавринович добавил, что не намерен покидать Украину. «Если бы у меня была такая мысль, я бы уже тысячу раз это сделал. Не раз мне предлагали это сделать, - сказал он. - Я это не сделал и, ясное дело, не сделаю».

Напомним, 6 сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти путем незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

Сам экс-министр заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей.

В то же время его адвокат Евгений Солодко заявил, что правоохранители не вручали подозрение Лавриновичу.

В свою очередь прокурор Генеральной прокуратуры Алексей Донской заявил, что Лавринович является подозреваемым в деле о захвате власти с 1 сентября, уведомление ему было отправлено почтой по месту жительства.

6 сентября Следователи ГПУ вручили экс-министру сообщение о подозрении.