Экс-министр юстиции Александр Лавринович является подозреваемым в деле о захвате власти с 1 сентября, уведомление ему было отправлено почтой по месту жительства. Об этом заявил прокурор Генеральной прокуратуры Алексей Донской.

Он пояснил, что, согласно законодательству, уведомление о подозрении вручается в день составления, а в случае невозможности вручения таким образом уведомление направляется по известным адресам, сообщает 112 Украина.

«Мы должны вручить уведомление в день составления, а следовательно, ему были осуществлены звонки на несколько телефонов, по одному он ответил лично. Ему сообщили, что он подозреваемый, и предложено до 17:00 явиться для того, чтобы была организована процедура. Лавринович сообщил, что находится в горах, и тогда ему было сообщено, что в таком случае закон предусматривает иной способ, а именно - направление по адресам. Также мы уточнили, является ли адрес его регистрации тем, куда нужно направлять уведомление, или может следует продублировать по другим. Он сказал, чтобы отправили уведомление по месту его жительства», - рассказал Донской.

«С 1 сентября этого года таким образом он считается подозреваемым», - резюмировал прокурор.

Донской добавил, что Лавриновича ждут в ГПУ уже завтра, 7 сентября.

Напомним, сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти путем незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

Сам экс-министр заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей.

В то же время его адвокат Евгений Солодко заявил, что правоохранители не вручали подозрение Лавриновичу.