Изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей, заявил экс-министр юстиции Александр Лавринович.

«Какие могут быть вопросы о нарушениях, если это было чисто выполнением функциональных обязанностей, которые никоим образом не касаются сути вопроса? Изменения в Конституцию принимаются в ВР, процедура их принятия описана. Министерство юстиции публикует все решения Конституционного суда – это обязанность», - сказал он в эфире 112 Украина.

Лавринович также прокомментировал изменения в Конституцию в 2010 году.

«Конституционный суд ничего не возвращал, он признал неконституционным закон, которым вносились изменения в Конституцию в декабре 2004 года. Практически все политсилы, которые в то время были, инициировали отмену того закона, поскольку была нарушена процедура внесения изменений в Конституцию... Им сейчас очень нужен какой-либо криминал Януковича, чтобы это было как-то оправдано», - говорит Лавринович.

Напомним, в 2004 году Верховная Рада приняла изменения в Конституцию, в результате которых Украина из президентско-парламентской стала парламентско-президентской республикой. Решение суда, по сути, ввело в действие Конституцию 1996 года. Изменения в Конституцию вступили в силу в 2006 году.

В 2010 году Конституционный суд Украины вернул страну к президентско-парламентской форме правления, вернув президенту часть утраченных после конституционной реформы 2004 года полномочий.

Сегодня Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти при помощи незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.