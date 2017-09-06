Правоохранители не вручали подозрение экс-министру юстиции Александру Лавриновичу, заявил его адвокат Евгений Солодко.

«Относительно якобы нового подозрения Александру Лавриновичу: как его адвокат заявляю, что по состоянию на 13:23 сегодняшнего дня никакого подозрения Александру Владимировичу не вручено, повестки на допрос по какому-либо делу нет», - написал он в Facebook.

Соответственно, по его словам, информация о подозрениях и возможных допросах Лавриновича пока преждевременна.

Напомним, ранее сегодня генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти путем незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году.

Сам экс-министр заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей.