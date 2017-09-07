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Следователи Генеральной прокуратуры вручили экс-министру юстиции Украины Александру Лавриновичу сообщение о подозрении и вызвали на следующий допрос, который состоится в понедельник, 11 сентября.

Об этом Лавринович сообщил журналистам после завершения следственных действий в Главном следственном управлении Генеральной прокуратуры Украины.

Он отметил, что кроме вручения уведомления о подозрении других следственных действий с ним не проводили. Также экс-министр сообщил, что ходатайство об избрании ему меры пресечения сегодня не заявляли.

Лавринович сообщил, что ему инкриминируют захват государственной власти. При этом он акцентировал, что речь идет о захвате государственной власти без уточнения «насильственным методом».

«В конечном счете мне инкриминируют захват государственной власти. Я не увидел слова «насилие» в подозрении. Хотя в соответствующей статье Уголовного кодекса написано: «Насильственным методом», - сказал он, сообщает УНИАН.

В свою очередь адвокат экс-министра Евгений Солодко отметил, что инкриминируемое Лавриновичу преступление является особо тяжким, а подозреваемым за такие преступления предусмотрено избрание меры пресечения в виде содержания под стражей. Он добавил, что вопрос об избрании меры пресечения сегодня не подымался, добавив, что соответствующее ходатайство может появиться в любой момент.

Также Солодко заметил, что он и Лавринович получили сообщение о подозрении, расписались за получение и намерены его изучать.

Кроме того, адвокат сообщил, что Лавриновича снова вызвали на допрос на 10.00 на понедельник, 11 сентября.

Напомним, 6  сентября генпрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти путем незаконного возврата Конституции 1996 года в 2010 году. 

Сам экс-министр заявил, что изменения в Конституцию были не нарушением, а выполнением функциональных обязанностей.

В то же время его адвокат Евгений Солодко заявил, что правоохранители не вручали подозрение Лавриновичу.

В свою очередь прокурор Генеральной прокуратуры Алексей Донской заявил, что Лавринович является подозреваемым в деле о захвате власти с 1 сентября, уведомление ему было отправлено почтой по месту жительства. 

 
ForUm

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