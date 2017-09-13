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Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации) в отношении 23-летней женщины.

По данным пресс-службы надзорного ведомства, жительница Донецка в 2014-2015 году, будучи снайпером в составе незаконного вооруженного формирования «Казачий союз «Область Войска Донского» террористической организации «ДНР», осуществляла вооруженную охрану членов вышеупомянутой группы и обеспечивала выполнение последними различных задач.

Кроме того, обвиняемая лично участвовала в мародерстве и грабеже жилых помещений, расположенных на оккупированной территории Донецкой области.

В июне 2017 женщину задержали сотрудники СБУ.

Сейчас обвинительный акт прокуратурой направлен для рассмотрения в Красноармейский районный суд Донецкой области. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
ForUm

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