Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины (участие в террористической организации) в отношении 23-летней женщины.
По данным пресс-службы надзорного ведомства, жительница Донецка в 2014-2015 году, будучи снайпером в составе незаконного вооруженного формирования «Казачий союз «Область Войска Донского» террористической организации «ДНР», осуществляла вооруженную охрану членов вышеупомянутой группы и обеспечивала выполнение последними различных задач.
Кроме того, обвиняемая лично участвовала в мародерстве и грабеже жилых помещений, расположенных на оккупированной территории Донецкой области.
В июне 2017 женщину задержали сотрудники СБУ.
Сейчас обвинительный акт прокуратурой направлен для рассмотрения в Красноармейский районный суд Донецкой области. За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
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