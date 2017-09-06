Генеральная прокуратура сообщила о подозрении бывшему президенту Виктору Януковичу и бывшему министру юстиции Александру Лавриновичу в захвате власти, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

«Департамент специальных расследований ГПУ расследует дело конституционного переворота 2010 года, который привел к захвату государственной власти путем расширения неконституционным способом полномочий Президента Украины за счет сужения роли и полномочий парламента и правительства», - написал он в Facebook.

На основании собранных доказательств сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 109 УК Украины экс-президенту Виктору Януковичу и экс-министру юстиции Александру Лавриновичу в совершении совместно с другими лицами захвата государственной власти, в том числе путем принятия мер по незаконному, без решения единого органа законодательной власти в Украине – Верховной Рады Украины, изменению действующей Конституции Украины путем внесения в Единый государственный реестр нормативно-правовых актов текста Конституции Украины в редакции 1996 года и его официального опубликования.