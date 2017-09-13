Украинский учителям больше не нужно будет делать перепись и вести учет детей, охваченных образованием. Такое решение приняло правительство 13 сентября, утвердив порядок ведения учета детей школьного возраста и учеников, сообщает пресс-служба Минобразования.

Этот документ заменит инструкцию по учету детей и подростков школьного возраста, которая была утверждена еще в 2000 году.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман напомнил, что во время нынешней августовской конференции педагогических работников к нему обращались учителя с просьбой снять с них обязанности по всеобучу.

«Их вопрос был абсолютно справедлив. Это постановление правительства как раз и решает проблему переписи детей. Больше учителя не должны этим заниматься», - отметил Гройсман.

В порядке, в частности, указано, что ведение учета детей школьного возраста осуществляют районные, районные в городах госадминистрации и городские, поселковые, сельские советы, в том числе ОТГ, их исполнительные органы с привлечением соответствующих территориальных органов Нацполиции и служб по делам детей. Им запрещено привлекать работников учебных заведений к организации и ведению этого учета.

Ранее министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что «учителя не должны ходить по домам и искать детей, не охваченных обучением, ведь эта задача социальных служб».