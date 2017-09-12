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Четырнадцать человек из группы лиц, незаконно перешедших через государственную границу в пункте пропуска «Шегини» 10 сентября, уже прибыли на данный пункт для оформления документов, административные протоколы на них переданы в суд.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян в эфире 112 Украина.

«В течение вчерашнего дня обратились 14 человек – это как граждане Украины, так и граждане других государств. В отношении них были составлены необходимые административно-процессуальные документы», – отметил Слободян.

Он добавил, что в основном для оформления документов пришли представители СМИ, в то же время ни одного народного депутата среди этих лиц нет. 

Накануне министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил, что ряд лиц, которые 10 сентября незаконно пересекли госграницу на «Шегинях», уже зарегистрировались в законном порядке.

Напомним, правоохранители подозревают 60 человек в незаконном пересечении государственной границы вместе с бывшим председателем Одесской областной государственной администрации, лидером политической партии «Рух нових сил» Михаилом Саакашвили 10 сентября.

Также вместе с Саакашвили границу незаконно пересекли 5 народных депутатов и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

 
ForUm

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