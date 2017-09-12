Лидер движения «Рух нових сил», бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен покинуть Львов 12-13 сентября.
Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.
«Сегодня-завтра я покину Львов, я не буду здесь постоянно», - сказал он.
Саакашвили добавил, что поедет в тур по Украине и посетит много городов.
В частности – Ривне, Днипро и другие.
«Я проеду по многим городам и селам», - сказал он.
После этого Саакашвили намерен приехать в Киев, однако он не уточнил, когда именно.
«Я обязательно приеду в Киев в ближайшие дни и недели», - сказал он.
Саакашвили добавил, что будет передвигаться наземным транспортом, так как без паспорта не сможет летать на самолете.
Напомним, сегодня Саакашвили заявил, что его паспорт находится у Президента Украины Петра Порошенко.
Ранее он утверждал, что паспорт у него забрали украинские полицейские 10 сентября во время пересечения им границы.
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