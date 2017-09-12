Лидер движения «Рух нових сил», бывший президент Грузии Михаил Саакашвили намерен покинуть Львов 12-13 сентября.

Об этом он сообщил на брифинге, передают Українські Новини.

«Сегодня-завтра я покину Львов, я не буду здесь постоянно», - сказал он.

Саакашвили добавил, что поедет в тур по Украине и посетит много городов.

В частности – Ривне, Днипро и другие.

«Я проеду по многим городам и селам», - сказал он.

После этого Саакашвили намерен приехать в Киев, однако он не уточнил, когда именно.

«Я обязательно приеду в Киев в ближайшие дни и недели», - сказал он.

Саакашвили добавил, что будет передвигаться наземным транспортом, так как без паспорта не сможет летать на самолете.

Напомним, сегодня Саакашвили заявил, что его паспорт находится у Президента Украины Петра Порошенко.

Ранее он утверждал, что паспорт у него забрали украинские полицейские 10 сентября во время пересечения им границы.