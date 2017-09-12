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В городе Ватутино Черкасской области группа вооруженных мужчин в масках проникли на территорию предприятия и пытались осуществить его силовой захват. Правоохранители помешали планам мужчин и задержали их, сообщает пресс-служба облполиции.  

При общении с пострадавшими охранниками полицейские выяснили, что утром на территорию предприятия через забор проникли около двадцати неизвестных мужчин спортивного телосложения в балаклавах. Злоумышленники напали на охрану, избили двух охранников и, запугивая физической расправой других, совершили в их сторону несколько выстрелов. Было принято решение о немедленном задержании правонарушителей. Полицейские Звенигородского отдела полиции совместно с бойцами подразделения особого назначения прибыли на территорию предприятия и задержали пятерых человек, остальные мужчины бросились наутек. Во время отработки приближенной к предприятию территории правоохранители задержали остальных молодых людей, которые пытались бежать за пределы города.

Всех задержанных доставили в Звенигородский отдел полиции. У них обнаружили и изъяли два пистолета, балаклавы и газовые баллончики.

По данным фатом открыт ряд уголовных производств по части 2 статьи 206-2 (Противоправное завладение имуществом предприятия, учреждения, организации), частью 1 и 2 статьи 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
ForUm

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