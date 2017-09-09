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Проект резолюции России по миротворческой миссии ООН на востоке Украины не нашел поддержки среди членов Совета Безопасности ООН.

Об этом в интервью Укринформу заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

«На сегодня практически ни один из членов Совета Безопасности, кроме собственно России, не высказался в пользу их идей. Кое-кто просто промолчал. А подавляющее большинство сказало, что не видит никакого смысла в работе над именно таким форматом, который предлагает Москва», - прокомментировал ситуацию украинский представитель в Совбезе.

Как сообщал ForUm, 5 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что согласен на размещение миротворцев ООН только на линии разграничения на Донбассе для гарантирования безопасности наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Россия уже направила председателю Совета Безопасности ООН Текеде Алему и генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу проект резолюции о размещении миротворцев на линии соприкосновения на Донбассе. 

Это мнение решительно отвергли в Украине, где отметили, что любая миротворческая миссия или под эгидой ООН, или ЕС, или ОБСЕ, должна располагаться на всей оккупированной территории, и, в частности, участке российско-украинской границы, и в такой миссии не может участвовать Россия как государство-агрессор.

Президент Петр Порошенко исключил согласование размещения миротворческой миссии Организации Объединенных Наций (ООН) с представителями самопровозглашенных «ДНР» и «ЛНР».

Порошенко намерен в сентябре представить на заседании Генассамблеи ООН идею о развертывании миротворческой миссии на Донбассе.
ForUm

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